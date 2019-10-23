陳同佳今（23）日上午刑滿獲釋。他欲來台投案，引爆台港司法大戰。（圖／路透社）

最新消息，刑事局兩岸科低調證實，已派幹員前往香港，若陳同佳真的搭機來臺，計畫在機艙與他「巧遇」，即刻逮捕。

在台殺死女友棄屍，遭我方通緝的香港男子陳同佳，今早9點於香港出獄。他除向死者家屬道歉外，也表示想來台灣投案。上午傳出陳同佳訂好長榮班機機位，但並未上機。

陳同佳究竟是否真的來台投案，各界持續關注。刑事局兩岸科知情人士低調證實，已派幹員前往香港，若陳同佳真的搭上飛機，最有可能狀況就是，我方警員在機艙內與他「巧遇」，立即逮捕。

(中時電子報)