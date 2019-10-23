最新！警方已前往香港待命 準備「巧遇」陳同佳 12:112019/10/23 中時電子報 張達智 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港殺女嫌犯 陳同佳，今出獄受訪。(圖/取自中時電子報直播) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陳同佳今（23）日上午刑滿獲釋。他欲來台投案，引爆台港司法大戰。（圖／路透社） 最新消息，刑事局兩岸科低調證實，已派幹員前往香港，若陳同佳真的搭機來臺，計畫在機艙與他「巧遇」，即刻逮捕。 在台殺死女友棄屍，遭我方通緝的香港男子陳同佳，今早9點於香港出獄。他除向死者家屬道歉外，也表示想來台灣投案。上午傳出陳同佳訂好長榮班機機位，但並未上機。 陳同佳究竟是否真的來台投案，各界持續關注。刑事局兩岸科知情人士低調證實，已派幹員前往香港，若陳同佳真的搭上飛機，最有可能狀況就是，我方警員在機艙內與他「巧遇」，立即逮捕。 牧師管浩鳴：陳同佳今不會啟程赴台 (中時電子報) #陳同佳 #香港 #投案 #兩岸 #幹員 也許您會感興趣 推薦閱讀 引發反送中殺人犯 將來台自首 04:092019/10/19 話題觀察 法界人士稱 陳來台投案不符自首 04:102019/10/19 兩岸要聞 徐國勇：陳同佳若現身台灣逮捕抓人 網友狂噓 16:362019/10/21 政治 蔡政府指控陳同佳被自首 范世平轟：怎不讓陳來台揭發林鄭？ 11:532019/10/22 政治 陳同佳是否「被自首」 陸媒：讓他去台灣說 12:222019/10/22 兩岸 蘇貞昌：只要陳同佳一入境 立刻將他逮捕 16:212019/10/22 政治 范世平轟 怎不讓陳來台揭發林鄭 01:162019/10/23 兩岸要聞 陳同佳獲釋 前府發言人：蔡應為縱放殺人犯道歉！ 09:442019/10/23 政治 管浩鳴︰陳同佳非「被自首」未知出獄後安排 09:572019/10/23 兩岸 押解陳同佳來台 親北京港媒罵翻 11:042019/10/23 國際 社會熱門新聞 最新！警方已前往香港待命 準備「巧遇」陳同佳 - 社會 男「大戰」蟑螂窩 一根火柴下去…後院不見了 - 社會 陳同佳案 網紅律師指蔡政府「這裡」出問題 - 社會 真丟臉 國防部上校發酒瘋鬧松機捷運站 - 萬象 小鮮肉DIY被發現 慘淪姊性奴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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