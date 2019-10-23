新北捷運公司董事長陳建宇接任韓國瑜國政顧問團交通組召集人，民進黨新北市議員張維倩質疑，否市府表面按兵不動，私下偷偷運作輔選，新北市長侯友宜表示，目前新北大眾捷運都是按照預算在做，都沒有多大問題，相信陳董事長會按分寸做事。

張維倩今天在新北市議會市政總質詢表示，陳建宇曾任交通部長，具有交通專業並有許多建言，卻在審計處評估報告中指出虧損嚴重，不利永續發展，仍去擔任韓國瑜交通組召集人，應該要事情處理好，質疑「新北市捷運公司是新北市官股公司、官派董事長，是不是偷偷摸摸去幫韓國瑜做事？」

侯友宜說，市府一切以市政工作為優先，心有餘力才去做，目前新北大眾捷運都是按照預算在做，都沒有多大問題，相信陳董事長會按分寸做事，公事為重，其他都是其次

侯友宜也說，自己多次公開要求同仁，好好認真做事，市政優先，董事長平時也非常認真努力。

(中時 )