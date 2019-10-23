行政院性別平等處今天表示，我國今年5月成為亞洲第1個，全球第27個同婚合法國家，為提升同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人等多元性別者人權，台灣將在24日首開亞洲先例，由官方主辦LGBTI人權國際研討會。

性平處表示，行政院與歐洲經貿辦事處訂於24日至25日，假公務人力發展學院共同舉辦「臺歐盟亞洲地區LGBTI人權推動研討會－婚姻平權與同志人權保障」，計有歐盟代表、22位駐華使節，以及來自歐亞31個國家260位代表與會進行經驗交流與討論，藉由歐盟及我國婚姻平權經驗，攜手促進亞洲地區LGBTI權益。

性平處指出，本次研討會主題聚焦在歐盟及亞洲國家推動同性婚姻平權政策及推動經驗、同志人權進展與未來挑戰，以及建立對多元性別友善、消除歧視的社會環境等。第一天會中邀請副總統陳建仁及歐洲經貿辦事處處長MR. Filip Tadeusz Grzegorzewski擔任開幕致詞貴賓，並由政務委員羅秉成、立法委員尤美女及推動法國同婚法案的前國會議員Erwann Binet分就「我國落實人權公約之同志人權保障」等議題發表專題演講。另外，比利時、泰國、馬來西亞及英國等國也將參加「歐亞同性婚姻平權政策同志人權保障」專題與談分享。

第二天閉門工作坊另就同志人權各國進展與未來挑戰，以及建立對多元性別友善、消除歧視之社會環境等2主題，安排各國代表等就同性戀除罪化、反歧視與同志人身安全保障、婚姻平權相關進展與挑戰、適齡性教育課綱訂定與社會溝通、認識及尊重多元性別之學校教育、多元性別社會教育與媒體行銷等6子題，進行分組深入討論交流。

(中時 )