英國長達3年的脫歐大戲今天再有戲劇性進展，下議院通過「退出協議法案」二讀表決，但首相強生的快速立法時程表隨後遭到否決。接下來英國脫歐會怎麼走？有以下5種可能。

●技術性延後？

上月通過的法案寫道，議員若未在10月19日前通過脫歐協議，強生（Boris Johnson）就得寫信給歐洲聯盟（EU）領袖，要求把脫歐時程延後到2020年1月31日。強生19日晚不太情願地寫了信，歐盟領袖仍在考慮如何回覆。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）今天表示，英國國會今天出現種種戲劇性進展後，現在會重新建議歐洲領袖接受延後請求。

強生稍早告訴反抗他快速立法時程的議員，在歐盟決定是否延後期間，會「暫停」法案批准程序。

強生堅稱英國應在10月31日脫歐，但他幾乎別無選擇，唯有接受短暫的「技術性」延後，才有可能在未來數週通過新的國會立法時程表。

●延長更多時間？

強生篤定地說脫歐時程不會延後數月之久，但歐盟或許也會提供英國延長更多時間的選擇。在野黨主張，強生將迫於法律，接受這個選項。

歐盟領袖可能宣稱，拉長延後時程，英國才有足夠時間解決爭議。

這種類型的立法通常需耗費數月，也得經下議院及上議院再次通過。

議員可能劫持法案，加入多項修正案，例如必須協商未來的關稅同盟、甚至再舉行公投等。

●無協議脫歐？

預設的法律立場是英國在10月31日脫離歐盟，除非其他27個成員國同意延後。

歐盟各地企業和市場擔心驟然脫歐會帶來衝擊，甚至連政府自己的評估都說驟然脫歐會造成經濟傷害，在在都提高了歐盟提議延後的機會。

儘管歐盟領袖宣稱永遠不會造成無協議脫歐，但他們必須意見一致才能提議延後，而27個成員國之中可能有反對聲音。

●另一場大選？

強生今天在表決前警告議員，如果議員否決時程表，他會撤銷脫歐協議法案，嘗試再舉行大選，但他後來沒再重提此事。

他得取得主要在野黨工黨支持才能召開大選，而目前工黨拒絕此項提案。

工黨表示，會在「無協議」脫歐威脅不存在時，才會支持召開大選。

●第二次公投？

工黨表示，任何協議都應再交付公投，也承諾若工黨再次執政，就會再發起公投。

(中央社)