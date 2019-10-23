小禎被爆戀上「壁紙小開」丁春霆，又傳出已經簽字離婚，結束與李進良12年婚姻，但小禎從2007年在美國結婚後，就因為李進良桃花太旺，讓小禎在感情路上多次受創，甚至坦承曾經想跳樓輕生。

小禎2007年和李進良在美國登記結婚後，李進良在補請婚宴前一天，被拍到和其他女子在一起，當時不顧外界反對堅持出嫁，但老公婚後花邊新聞不斷，讓她在婚後6年決定分居，根據媒體統計，李進良婚後被拍到疑似偷吃次數約有17次，讓小禎曾經想要跳樓，但最後是女兒Emma給了她勇氣，才能繼續活下去，此外談到和李進良在美國登記結婚時，當時接待的工作人員還充當證婚人，李進良的婚戒也在登記當天消失，讓她無言表示：「我的婚姻就是場兒戲」。

小禎曾在節目分享婚姻經驗。（影片／Youtube）

雖然小禎曾在分居後曬出一家三口合照，透露夫妻關係修補後重修舊好，但如今爆出和丁春霆有曖昧情，和李進良更是已經簽字離婚，也終於讓這段情纏12年的婚姻劃下句點。

(中時電子報)