陸美可望簽初步貿易協議後，目前人在歐洲訪問的大陸國務委員兼外交部長王毅表示，陸美經貿磋商過程，大陸不會利用第三方，更不會以第三方包括以陸歐關係作為代價。此外，有消息人士稱，大陸已向國內外主要大豆加工業者提供豁免，免除進口美國大豆的高額關稅，額度高達1000萬公噸。

王毅近日在巴黎受訪稱，陸美最新一輪磋商取得了實質性進展，為達成階段性協議奠定了重要基礎。只要雙方本著相互尊重的態度，進行平等的協商，完全可以找到雙方都能接受的解決問題的辦法；反之，磋商就會受到干擾甚至受挫。

王毅還稱，陸美若能達成協議，對雙方都有利，同時也對包括法國等國都有利；達成協議意味著，大陸自主推進的改革開放舉措得到更多國家的認可和支持，美國也將會以更加平等的態度同其他國家進行經貿磋商，包括同歐盟進行經貿磋商。

王毅說，大陸開放的大門只會越來越大，不僅對美國開放，也對法國開放，對世界開放。陸方希望歐盟在同其他國家進行經貿磋商時，也不要影響第三方，不要影響陸方的正當利益，特別是要繼續為陸企進入歐洲提供更加公平、公正、非歧視的營商環境。

值得一提的是，有媒體引述美方消息人士表明，大陸國家發改委會近日召開會議，向公私營大豆輾壓業者和在大陸設有輾壓廠的主要國際貿易商提供美國大豆進口關稅豁免配額；這項豁免適用於明年3月前出貨的美國商品。

不過，有美國出口貿易商認為，目前美國大豆價格依然過高，這項豁免措施並未立刻激起大量買氣；儘管美國總統川普保證即將出現下一波銷售潮，但大陸的近幾周的購買意願，仍取決於市場狀況。

(中時 )