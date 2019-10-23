行政院長蘇貞昌今天表示，港人陳同佳殺人案香港不辦，台灣辦，所以只要陳同佳一入國門，一定抓起來，「只要在我們國境，一定逮捕歸案」。

關於陳同佳案，蘇貞昌指出，台灣政府絕不容重犯逍遙法外，一直主張要趕快辦，但香港人殺香港人，人在香港，香港政府從可及性、便利性應該要好好辦。

蘇貞昌強調，政府從沒放棄管轄權，一直要求司法互助，只是過去香港政府不理不睬，但現在香港政府好像要把他放出來，「所以我們不能讓重犯趴趴走，不能讓法律有空窗期，不過香港政府還是不理不睬，還是把重犯給放出來，這是很不好的。所以希望香港讓我們派警察過去，把他押回來，不過，香港政府也拒絕」。

蘇貞昌說，他很早就指示法務部、陸委會等相關部會成立專案小組，因應所有的情況，政府處理事情始終態度如一，但因應各種情況，都會應對。「比如我們認為香港人殺香港人，人在香港，被害人家屬也在香港，香港應該辦，我們也沒有放棄司法管轄權，所以要求司法互助，我們來辦。但香港政府起先是不理不睬，後來是態度丕變，無論怎麼樣變，都有因應」。

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