宋瑋莉強調，用這種以人為本的永續精神，不僅環保，也更貼近自然，在緬懷先祖的同時，也可以做到環境保育，她邀請市民們共同響應，一起贊同及使用「樹葬」。（吳康瑋攝）

宋瑋莉強調，用這種以人為本的永續精神，不僅環保，也更貼近自然，在緬懷先祖的同時，也可以做到環境保育，她邀請市民們共同響應，一起贊同及使用「樹葬」。（吳康瑋攝）

基隆第一座樹葬區「崇璞園」今啟用，市長林右昌、國民黨立委參選人宋瑋莉及立委蔡適應及多名議員共同出席。近日環保意識抬頭，市政府與時俱進，啟用基隆第一個樹葬園區，其面積近86坪『崇璞園』，位於南榮公墓納骨塔往新墓區道路左側，園區分九個小區採輪葬方式，提供民眾新殯葬服務選擇。

宋瑋莉表示，過去常見的傳統葬禮不外乎土葬以及火葬，然而，「火化遺體」後再以土葬或是靈骨塔的方式安置遺骨，就土葬而言，一般常見的墳墓小則3～4坪，豪門家族動輒購地上百坪也很常見。他指出，目前法規已規定不得超過8平方公尺，以長遠眼光來看，即使是土葬或是增建靈骨塔都不是好辦法，因為會造成太大的土地負擔，因此近年來政府也逐步推廣環保葬。

宋瑋莉強調，用這種以人為本的永續精神，不僅環保，也更貼近自然，在緬懷先祖的同時，也可以做到環境保育，她邀請市民們共同響應，一起贊同及使用「樹葬」。（吳康瑋攝）

宋瑋莉強調，用這種以人為本的永續精神，不僅環保，也更貼近自然，在緬懷先祖的同時，也可以做到環境保育，她邀請市民們共同響應，一起贊同及使用「樹葬」。（吳康瑋攝）

宋瑋莉說，環保葬是近年來才興起的概念，英國早在1993年就推動環保自然葬，是最早推動的國家，後續環保葬的概念又慢慢推行至美國、北歐、日本、紐澳等國家，根據台大數據中心研究顯示，日本在2008年時，火化率就達到99.85％，為世界第一，而同年瑞典及丹麥火化率皆達75％以上、英國為72.45％、紐西蘭為70％、澳洲為65％。他更強調，用這種以人為本的永續精神，不僅環保，也更貼近自然，在緬懷先祖的同時，也可以做到環境保育，她邀請市民們共同響應，一起贊同及使用「樹葬」。

(中時 )