《礦業法》修法歷經立法院11次經濟委員會審查、4次黨團協商，5月底展開協商迄今未果，環保團體今(23)日上午召開記者會，並向行政院長蘇貞昌喊話，指出法案不通過，不利礦業發展，並要求蘇揆一周內回覆，民進黨政府對礦業修法的政治承諾。

民進黨立委林淑芬上周質詢蘇揆時，提到《礦業法》修法一事，但蘇貞昌並未回覆，也沒有提到完成修法的時間點，導致礦業法修法在本會期行政院清單完全消失。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭表示，在《礦業法》修法卡關的這幾個月中，經濟部礦務局仍持續受理新採礦申請，包含上個月在環保署進行環評審查的宜蘭永侒採礦案，及數個保安林內的採礦申請案，但老舊礦業權者，卻仍只能使用民國19年的老舊礦業法規範其開發行為，周遭的環境連最基本的審查程序都沒有，周圍居民必須提心吊膽的擔憂日常飲用水源、緊鄰礦場的家園、需花費偌大心力完成的手作生態步道，憂心聚落會遭受礦場開發後的不良影響。

黃靖庭提到，採礦業者認為政府遲遲不讓《礦業法》塵埃若定，無從評估後續的投資方向，不利於產業長遠發展，因此向行政院提出三大訴求：(一)行政院是否要今年底前兌現民進黨對於「礦業改革」的政治承諾，允諾完成礦業修法？(二)行政院是否要讓台灣的採礦產業，在符合世界潮流與環境永續發展下合理的存在下去？(三)身為民進黨前黨主席，現任行政院蘇貞昌院長，是否要遵行9／28民進黨全代會通過的主決議「社會同行 世代共贏」的核心價值，完成《礦業法》的修法，落實推動公平永續的社會經濟轉型？並要求蘇揆於一周內回覆。

台灣人權促進會南部辦公室主任林彤指出，今年8月，台權會對總統候選人與政黨提出的「每月一問」中，民進黨的回答也承認現在的《礦業法》在「知情同意權的作法恐有不足或再商議之處」，如果現在行政院與立法院對於《礦業法》修法再無任何作為，那就代表整個行政院對人權政策及蔡英文總統對台灣原住民族道歉都只是空頭支票。

環境權保障基金會執行長凃又文表示，循環經濟是蔡政府的重要政見，也是水泥礦業政策環評的重要原則，上週在高雄舉行的亞太循環經濟論壇，經濟部卻隻字未提水泥礦業在台灣落實循環經濟的相關政策。從2017年到2019年，《礦業法》修法的牛步化，水泥業礦業政策環評還躺在行政院，也不知進度何在，無法相信蔡政府下個任期能做更好。

(旺報 )