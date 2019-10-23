針對議員要求北市府將學姐黃瀞瑩、戴于文副發言人歸建原所屬單位，台北市長柯文哲23日將北市府組成總統級規模發言團原因歸咎是「假新聞太多沒辦法」，總要多點副發言人應付應付。柯也表示，行政部門用人權受到立法權直接干預，已經超越三權分立的界線，拒絕將學姐黃瀞瑩等人歸建。

北市府發言團成員眾多，學姐黃瀞瑩等人甚至是由資訊處、原民局等單位借調，遭到市議員抨擊，對此柯文哲上午以「假新聞太多」為由，市府才會成立「功能小組」、「任務編組」來應付。

柯文哲辯稱市府並沒有多聘人，成立功能小組是滿自然的事情，「哪有說一個組織硬梆梆的都不能動？」

針對議員抨擊此舉是欺負弱勢局處，柯文哲反問，倒過來想，幾千人的局處跟40人的局處都同樣機要2人，「你覺得合理嗎？」這一聽就知道不合理，所以老實講，當然有一個編制表，再依照功能小組、任務編組需要去調度，這是很正常的事情，「我們沒有說在編制外再去設立機關多聘人」。

柯文哲指出，要求學姐黃瀞瑩等人歸建，是行政部門人事權遭立法權直接干預，已經超越三權分立的界線，當場拒絕。

(中時 )