牧師管浩鳴：陳同佳今不會啟程赴台 12:252019/10/23 中時電子報 張達智 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳同佳（中）今（23）日上午刑滿獲釋，牧師管浩鳴（右）在旁陪同。（圖／路透社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 港男陳同佳今（23日）早在香港出獄，他究竟會不會來台投案？牧師管浩鳴11時20分向香港媒體表示，陳同佳今日不會啟程赴台，暫時也不清楚何時會去。 據香港東網報導，協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴表示，之前確實已購買赴台灣的機票，但因遭台灣禁制入境，機票現已取消，今日不會啟程赴台，暫時也不清楚何時會去。 管浩鳴指出，陳同佳到台灣要確保有公平審訊的機會，也不想成為政治籌碼。他並指陳現在身處一個地方，但一定不在京士柏。 最新！警方已前往香港待命 準備「巧遇」陳同佳 (中時電子報) #陳同佳 #香港 #台灣 #機票 #牧師 也許您會感興趣 推薦閱讀 引發反送中殺人犯 將來台自首 04:092019/10/19 話題觀察 法界人士稱 陳來台投案不符自首 04:102019/10/19 兩岸要聞 徐國勇：陳同佳若現身台灣逮捕抓人 網友狂噓 16:362019/10/21 政治 蔡政府指控陳同佳被自首 范世平轟：怎不讓陳來台揭發林鄭？ 11:532019/10/22 政治 陳同佳是否「被自首」 陸媒：讓他去台灣說 12:222019/10/22 兩岸 蘇貞昌：只要陳同佳一入境 立刻將他逮捕 16:212019/10/22 政治 范世平轟 怎不讓陳來台揭發林鄭 01:162019/10/23 兩岸要聞 陳同佳獲釋 前府發言人：蔡應為縱放殺人犯道歉！ 09:442019/10/23 政治 管浩鳴︰陳同佳非「被自首」未知出獄後安排 09:572019/10/23 兩岸 押解陳同佳來台 親北京港媒罵翻 11:042019/10/23 國際 社會熱門新聞 男「大戰」蟑螂窩 一根火柴下去…後院不見了 - 社會 陳同佳案 網紅律師指蔡政府「這裡」出問題 - 社會 真丟臉 國防部上校發酒瘋鬧松機捷運站 - 萬象 最新！警方已前往香港待命 準備「巧遇」陳同佳 - 社會 小鮮肉DIY被發現 慘淪姊性奴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。