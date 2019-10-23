港男陳同佳今（23日）早在香港出獄，他究竟會不會來台投案？牧師管浩鳴11時20分向香港媒體表示，陳同佳今日不會啟程赴台，暫時也不清楚何時會去。

據香港東網報導，協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴表示，之前確實已購買赴台灣的機票，但因遭台灣禁制入境，機票現已取消，今日不會啟程赴台，暫時也不清楚何時會去。

管浩鳴指出，陳同佳到台灣要確保有公平審訊的機會，也不想成為政治籌碼。他並指陳現在身處一個地方，但一定不在京士柏。

(中時電子報)