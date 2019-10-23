針對鬧得沸沸揚揚的港女命案主嫌陳同佳案，國安局長邱國正上午在立院接受質詢時表示，港府現在這個時機要把陳同家弄回來，根本就是「被自首」，國安局不得不考量其中政治動機，且承認其中必有詐。

邱國正研判，看陳同佳案到今天的發展，我方已真正看出香港政府的動作有多方含意，我方以政治考量來形容並不為過，我方考量的是，反送中的氣氛好不容易和緩，陳同佳案又突然冒出來，所不得不有政治考量。尤其是香港政府過那麼久，且在事證明確下，刻意避開爭執點堅持將人送來台灣，如果我們不接，好像又是我們的錯。

(中時電子報)