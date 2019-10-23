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NBA上賽季推行裁判報告的制度引來球團、教練、球員以及球迷的撻伐聲浪，因此新賽季推行新制度，讓各隊教練在每場比賽有1次挑戰裁判吹判的權利，暴龍總教練納斯在開幕戰首節就進行挑戰，雖然最終失敗而且浪費了1次暫停機會，但至少有了好的開始，也讓裁判不再是一言堂。

NBA裁判的執法尺度一直遭到詬病，聯盟上賽季推行裁判報告，即便挑出了裁判的缺失，但不少比賽都是出現在關鍵時刻，往往都無法改變戰局，所以這項制度反而引起了更大反彈，聯盟被罵得狗血淋頭。

聯盟在經過考量後決定讓每場比賽兩隊教練都有1次挑戰的權利，如果要執行挑戰的話必須喊出暫停，挑戰成功後這次暫停不列入計算，挑戰失敗該隊則減少一次暫停機會，而且挑戰的範圍侷限在個人犯規、出界球的球權以及妨礙中籃，第四節與延長賽最後兩分鐘只能挑戰個人犯規，其他兩項由裁判決定是否觀看電視輔助判決。

暴龍與鵜鶘的開幕戰第一節剩下2分44秒，諾曼鮑爾空切突破禁區騰空挑戰哈特，雖然球進，但因為手肘動作過大導致被裁判吹了進攻犯規，得分不算，鮑爾還吞下1次犯規。

暴龍教頭納斯不滿裁判判決，決定提出挑戰，結果裁判在重新審視影帶之後堅持原判，暴龍挑戰失敗。

(中時電子報)