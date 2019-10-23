港女命案凶嫌陳同佳在港出獄赴台投案，法務部23日發出新聞稿聲明表示「台灣堅守司法主權，尊重雙方管轄權，立場始終如一，籲請港府履行承諾提供協助，以伸張被害港女及其家屬人權」，呼籲港方與我方人員共商後續司法互助事宜，以伸張被害港女及其家屬人權。

法務部表示，有鑑於犯嫌陳同佳23日即將刑滿出獄，港方無意偵辦殺人罪嫌，為免其因此逍遙法外，我方基於司法主權的地位，另行提出由我方派員赴港，目的是希望港府派出聯繫窗口來諮商接人接證物等事宜，以確保人犯能順利歸案及合法取得在港證據以完備其證據能力，此並非港府所稱跨境執法，而是基於港府先前公開承諾提供合法協助之務實需求。

法務部指出，事實上，過去也有台灣警方將潛逃台灣的殺人犯逮捕歸案，交由來台的香港警方帶回的司法互助前例。我方對於打擊跨境犯罪一向不遺餘力，這次也充分展現有效追訴此一跨境殺人重罪的用心及努力，對於港府「不尊重香港司法管轄權」的說法，無法理解。

法務部強調，針對港女命案，基於台灣的司法管轄權，港方不辦，我們來辦，我方早已準備就緒，籲請港府對於履行承諾提供協助，如何合法提供我方本案在港證據，應積極面對、具體回應，與我方人員共商後續司法互助事宜，以伸張被害港女及其家屬人權。

(中時 )