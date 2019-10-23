宜蘭縣頭城鎮一個星期內接連發現兩顆未爆彈，一名退休漁民更因將一枚未爆彈誤認為一般鐵管，在切割造成爆炸不幸身亡，國民黨籍立委參選人呂國華23日陪同死者家屬舉行記者會，抨擊政府及軍方至今對家屬不聞不問，似乎只想當成一般意外事件處理了事，要求政府立即負起應有的責任，給家屬應有的交代，同時避免類似悲劇再度發生。

呂國華表示，就他了解，宜蘭的大福兵試場已有相當久的時間並未進行火砲武器試射，因此這次發生爆炸的未炸彈（火箭彈），極有可能是中科院偷偷進行，並且還「射後不理」，射出去的火箭彈即使未爆炸，軍方竟也未予回收，甚至也沒提醒漁民，非常不負責任。

呂國華並表示，宜蘭沿岸都是漁民主要漁場，要求軍方不要在宜蘭沿海進行火砲武器試射，同時也希望大福兵試場遷址搬往他處，除了避免漁場遭到軍方破壞，同時也能讓漁民在安全的環境中作業。

不幸被炸死的吳姓退休漁民兒子則悲戚地表示，不管是部隊、中科院都是國家管理的，如今父親已經不在了，希望不要再有第二個受害者，不管是該補償、該追究過失，政府都應該給家屬一個交代。

(中時 )