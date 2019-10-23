港女箱屍命案兇嫌陳同佳被今日另案刑滿出獄。國家政策研究基金會23日召開「陳同佳不來，司法真丟人」對此案進行分析。淡江大學教授兼全球發展學院院長包正豪表示，我們應該把問題簡單化，只要在我們司法警方能觸及的範圍內，就應該按照台灣的法律，該逮補就逮補，盡快進入司法程序，且這件事跟「一中」沒有關係，事實上只有陳嫌在台灣審判，這才是台灣實踐主權的方式。

包正豪指出，從一般正常人的角度來看這個問題，一個香港人在台灣殺人後逃離台灣，台灣先前之所以沒辦法審判陳嫌，是因為抓不到他。但現在陳嫌要回台，在我們可以控制的範圍內，結果蔡政府卻因為政治考量，所以態度不斷轉變。在這件事情的真意上，民進黨政府一直說要維護主權，但主權這兩個字眼都是在實踐的過程當中才有的東西，不是用講的的就會有的。所謂的主權司法管轄權是主權的部分，我們在這個案子要如何行使主權，我們把陳嫌送進台灣的司法體系審判，重點是陳嫌在台灣的司法體系裡面，依據我們的法律受審，這才叫台灣行使主權。

包正豪分析指，在這整件事情上，民進黨就是「荒」，因為香港政府會有把陳嫌送來台的想法，所以民進黨即時的反應的結果就是胡言亂語，現在被社會與論強烈抨擊，導致民進黨發現這件事情會影響到選舉，所以才會在態度上有那麼大的轉變。據我了解，現在想港在陳嫌殺人罪的部分是沒有辦法審理的，所以今天出獄，台灣政府則要求港府去逮捕在香港已無罪的陳同佳，是不合理的。我唯一可以理解的就是，整件事情背後的政治操作。

對於此案該如何處理，包正豪表示，我們應該把問題簡單化，只要在我們司法警方能觸及的範圍內，就應該按照台灣的法律，該逮補就逮補，該起訴就起訴，盡快進入司法程序，且這件事跟「一中」沒有關係，事實上只有陳嫌在台灣審判，這才是台灣實踐主權的方式，也是我們實踐我台灣有主權的證明，而不是只是在嘴上說我們要維護主權，但做出來的行爲卻是把主權拱手讓人。

(中時 )