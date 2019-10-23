陸委會昨提出將派員赴港，押解殺人案疑犯陳同佳到台受審。香港行政會議成員、資深大律師湯家驊今早（23日）接受港台節目訪問，對台灣拒絕陳同佳自動投案感荒謬，香港的移交犯人條例及司法互助協議不適用於台灣，不可運用司法渠道將陳押解去台灣，批評台灣處理此事的方法，突顯其法治意識相當薄弱、對法律最基本知識缺乏，他不明白既然是通緝一名罪犯，何故不讓他自動投案。

綜合港媒報導，湯家驊指，若台要派執法人員押解陳同佳，只可以到機場的轉機處等候，並由機管局協助安排，由陳同佳自行過境，與執法人員會合並返台。湯強調，執法人員不可以入境香港宣示執法，以及強制性押解陳同佳出境，相信這是唯一可以處理、無爭議的方法，亦尊重雙方的主權

湯家驊指出，香港有明文規定，移交疑犯法例不適用於台灣，執法機構並無權將疑犯押送至台灣，希望台灣尊重香港司法管轄權。他續說，陳同佳的行蹤及出行均受《基本法》保護，特區政府不能夠妨礙其行使權利，而台灣在香港亦無任何法律權利，不可以跨境執法。

(中時 )