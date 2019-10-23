港女箱屍命案凶嫌陳同佳今出獄後表明願來台受審，據知情人士透露，長榮的訂位記錄兩度出現「陳同佳」的名字，第一次是訂長榮BR828，今早7時25分從香港飛桃園，之後又改成搭BR852，今上午11時5分自香港起飛，預訂中午12時55分到達桃園機場，目前已確認「陳同佳」也沒搭BR852。對此，長榮航空表示，依規定不得洩露旅客資料。
蔡政府昨晚態度逆轉，一改之前無法處理陳同佳案的說法，表示要讓陳來台受審，而陳同佳今早出獄後也表明願來台自首；據了解，今天長榮航空兩個航班都出現「陳同佳」的訂位記錄，第一筆是訂長榮BR828，今早7時25分從香港起飛，上午9時10分到桃園，之後又改訂BR852，上午11時5分起飛，12時55分抵達桃園，但最後「陳同佳」都沒搭機。
對此，長榮航空表示，事涉旅客個資，無法做任何說明。
另根據ETtoday報導，陳同佳將搭華航來台，但華航也同樣表示，為保護個資，不做任何說明。
(中時電子報)
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