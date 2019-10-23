在台殺害女友的香港男子陳同佳今(23)日出獄，表示願意來台投案，蔡政府集府院黨全力將單純的法律案件，操作成政治議題，引發各界譁然。

立法院國民黨團今上午召開記者會，痛批民進黨蔡政府決策反覆，自我閹割主權、矮化國格、玷汙司法，陸委會、法務部、內政部3首長配合蔡英文「干預司法」，國民黨團給予最嚴厲譴責，並要求蔡英文、蘇貞昌必須要向國人鄭重道歉，陸委會主委陳明通、法務部長蔡清祥、內政部長徐國勇應下台負責。

曾銘宗抨擊，國民黨一直呼籲港府積極協助嫌犯陳同佳來台受審，但關於本案的處理，蔡政府操作斧鑿斑斑，政治凌駕法律，立場反反覆覆，前後矛盾，貽笑國際，葬送國家主權，國民黨團予以最嚴厲的譴責！此外，國安幕僚曾對外表示，本案從頭到尾就很堅持司法互助原則，並有三套劇本，曾銘宗質疑，所謂國安幕僚是誰？真有三套劇本嗎？玩弄司法、侵害人權、霸凌主權還真有三套劇本？操作選舉過頭就認錯吧，民進黨不要再硬拗了。

曾銘宗強調，民進黨長期對外宣稱顧主權、重人權，但為了蔡英文選情，不惜操作「反送中、反送台」事件騙選票，不僅決策與立場反覆，說詞顛三倒四更是到了令人匪夷所思地步，動員府院黨玩弄司法、踐踏法律、侵害人權、霸凌主權，折損政府公信力莫此為甚，因此求相關部會首長下台負起政治責任，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌須向全民道歉負責。

首席副書記長陳宜民表示，當初港府稱將安排陳同佳來台受審，蔡政府竟悍然拒絕，令人錯愕。第一時間，陸委會批評港府「踢皮球」、「放棄司法管轄權」，並呼籲港府將陳同佳繼續留在香港羈押偵辦。而昨天陸委會下午發表致函港方並表達立場，希望港方協助我方赴港人員確認犯嫌身分及帶回，明顯又是個「髮夾彎」的反覆決策。蔡政府的神邏輯，遇上刑案也能打恐中牌，要說不是為了明年選舉算計，有誰能信？

陳宜民也批評，港府昨日深夜以「平行」方式稱呼「台灣政府」的新聞稿，回絕我方赴港押人的要求，全文未提「中華民國政府」，等同是把我國與香港放在同個位階上，蔡政府卻未提出抗議，蔡英文不是「辣台妹」，而是「賣台妹」！

藍委林為洲表示，陳同佳今早在港出獄，後續是否能夠來台接受司法調查、審判？受害人是否能昭雪？受害家屬能否得到平撫？從蔡政府不敢、拒絕讓陳同佳入境，到願意派員去港府接人，如此作法反覆、政策矛盾之下，即便出獄後的陳同佳願意投案，我方只要發出簽證讓他入台，下機後隨即逮捕、偵辦、審判，這麼單純的刑事案件都以政治角度、雙重標準來處理，最後結果會是如何發展？需要再持續觀察。

(工商 )