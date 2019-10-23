二戰英國「銀翼噴火式戰機」Silver Spitfire，23日12時30分（台灣時間）這架銀色閃亮的戰機，飛越台中國際機場圍牆，順利降落，預計停留一晚。（黃國峰攝）

二戰英國「銀翼噴火式戰機」Silver Spitfire，2019年起展開，以4個月時間飛行全球87個國家與地區，23日在12時30分（台灣時間）這架銀色閃亮的戰機，飛越台中國際機場圍牆，順利降落。（黃國峰攝）

軍事迷千呼萬喚的二戰「銀翼噴火式戰機」終於抵台！二戰英國皇家空軍傳奇「銀翼噴火式戰機」Silver Spitfire ，原本預定18日抵台，但因天候不佳因素一延再延，終於在今天中午12時30分順利降落台中國際機場，預計停留1個晚上後，明天啟程飛往香港。由於不對外開放參觀，大批軍事迷為爭睹戰機風采，早已架起專業攝影機在機場外圍卡位，希望能捕捉到難得一見的精彩畫面。

「銀翼噴火式戰機」先前預定18、19日飛來台灣台北、高雄，但因天候不佳因素日期一改再改，許多引頸企盼的軍事迷不斷關注，「銀翼噴火式戰機」今天上午自沖繩那霸機場於11時12分（日本時間）起飛，在12時30分（台灣時間）順利降落台中國際機場，預計停留1個晚上，明天早上將飛往下一站香港，是世界航空與戰史上數一數二經典戰機首次來台。

噴火式戰機緩緩地準備降落台中機場，引爆航迷一陣歡呼。(資深航迷胡文華提供〉

這架噴火式戰機在2019年展開「最長的飛行」任務，於8月5日從英國起飛，將以4個月時間飛行全球87個國家與地區，完成一場挑戰「飛行界聖母峰」任務，向世界傳遞 Silver Spitfire 戰鬥機追求自由、反壓迫的象徵意義。

噴火式戰機銀色的機身在中台灣陽光照耀下相當耀眼。(資深航迷胡文華提供)

噴火式戰鬥機機種由英國超級馬林 Supermarine 公司設計，是英國皇家空軍最優秀戰機之一，在二次大戰期間，噴火式戰機在無雷達設備情況下固守英國制空權、遏止德軍入侵，獲得「英國救星」稱號。執行2019環球飛行的噴火式戰機是參與過「英倫之戰」皇家空軍編號MJ-271，曾參與過多達51次作戰任務。

(中時 )