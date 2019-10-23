外傳時代力量找上前台北市都發局長林洲民出任不分區立委，對此台北市長柯文哲指出，這是因為時代力量要爭取最大存活空間。

柯文哲表示，時代力量與林洲民結盟也沒有什麼奇怪，每個政黨都會按照它最大利益去爭取人選，這是滿正常的。

對於時力「以柯攻柯」甚至吸取白色票源，柯文哲表示他也不覺得意外，但時力最大的問題是「要不要當小綠」，這在時力內部爭議很大，所以林昶佐、洪慈庸跑掉，陳雨凡也退黨。

柯文哲指出，他一開始就跟林昶佐提醒「不要變成小綠」，雖然他們是很掙扎很努力要脫離小綠，顯然到現在也不是非常成功，所以一開始戰略上就應該打定主意不要在大綠、小綠的那條軸線上競爭。

他表示，每次他都說讀歷史不要重蹈覆轍，所以從新黨、親民黨、台聯一直到時代力量，常常歷史一直再重複，所以他說不要一開始就進入敵方設定的戰場，所在台灣民眾黨的戰略決定的時候，他就決定不要在統獨藍綠的那條軸線上去跟人家競爭，不要進入敵方預設的戰場。

至於是否與黃國昌同框？柯文哲表示，再講吧，其實時代力量的房屋政策，除了那個數字也許我們會有點調整，大方向時代力量居住正義的房屋政策跟民眾黨還滿接近的。對於是誰拉誰的選票？柯則回應，都有可能啊，或著互相哄抬，但他的態度還是一樣，順其自然就好。

(中時 )