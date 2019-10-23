「兩女相爭」李珉廷為了朱相昱狂被蘇怡賢賞巴掌。（圖／龍華電視提供）

李珉廷睽違小螢幕兩年，由與朱相昱合作的新作《命運與憤怒》回歸電視劇，朱相昱和太太車藝蓮因主演《華麗的誘惑》而相戀，結婚一年的朱相昱，分享新婚生活，透露只要早上五點出門拍攝，老婆就會幫他準備好食物，李珉廷以過來人表示，有了小孩加上結婚三年後，這些事情會慢慢減少，說到與李秉憲的相處，她透露李秉憲很體貼，會在拍電影的空檔幫忙照顧小孩。

劇中李珉廷和蘇怡賢為了朱相昱爭風吃醋，兩女搶一男的戲碼拍攝時也火藥味十足，當朱相昱被問到李珉廷和蘇怡賢選哪一個？他馬上回答：「我選我太太車藝蓮。」新婚甜蜜溢於言表。有幾幕蘇怡賢狂賞李珉廷巴掌，讓蘇怡賢大喊冤枉：「當初看到李珉廷小鹿般的眼睛時，真的無法下手。」但馬上被李珉廷吐槽：「妳不是做得很好嗎？」李己雨也說：「蘇怡賢是黑社會」，朱相昱補槍說：「蘇怡賢是本性流露啊！」現場歡笑聲不斷。

因李珉廷飾演家道中落的千金，在訪問中抱怨為什麼只有她要穿得少並且吹風淋雨，而其他演員都可以穿暖坐名車，蘇怡賢回答：「因為這是有錢人的權利呀！」朱相昱接著說：「演了這麼多戲，還從來沒演過窮人。」讓李珉廷羨慕不已。

《命運與憤怒》講述太仁俊（朱相昱 飾）父親為了壯大集團，讓他與車秀賢（蘇怡賢 飾）進行企業聯姻，卻愛上為了想改變命運，而意圖接近他的具海羅（李珉廷 飾），此時車秀賢的前任情人陳泰吾（李己雨 飾）從國外回到首爾展開復仇，四位男女命運般的愛恨糾葛、權利欲望，也因此落入無法掙脫的陷阱。《命運與憤怒》將於10月22日起，平日晚間七點，龍華影劇台MOD354頻道播出，全台電視首播，雙語播出。

(中時電子報)