國民黨總統參選人韓國瑜23日繼續在嘉縣趴趴走，上午到國民黨竹崎鄉黨部與茶農、果農座談，針對茶農提到茶葉外銷問題，韓國瑜表示，凡事用筷子吃飯的地方都是茶葉可以推銷的地方，歐美的茶種需求不太一樣，但不代表要放棄歐美市場，未來如何執行需再規劃。

韓國瑜到場時受到竹崎在地鄉親熱烈歡迎，超過百名在地民眾與會並高喊「韓國瑜凍蒜」等口號，現場由意豐城茗茶擺設茶席，沖泡佳葉龍茶請韓品嚐。

意豐城茗茶負責人洪國賓說，本身是茶農也是茶商，現在的茶市只有3個字形容就是「真悽慘」，甚至有茶農茶放著不採要留著「養欉」，其實真相就是沒人買，洪說，陸客採購力很強，大家不能小看陸客市場。

韓國瑜表示，這麼多地方聽下來共同的問題就是銷路，聽了很難過，政府有責任要帶領部分農產外銷，讓農漁民能賣合理的價格，針對茶葉外銷，未來要推廣茶葉到有「筷子文化」的地方，韓也強調，「師傅領進門修行在個人」，政府幫大家找通路，剩下的就靠大家顧好品質，讓大家可以一來再來。

(中時 )