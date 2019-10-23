針對港女箱屍案嫌犯陳同佳欲來台投案一事，國民黨總統參選人韓國瑜競選總部發言人葉元之，上午痛批蔡政府「軟弱」，對陳案「髮夾彎」，是因為發現對選情不利。

葉元之說，蔡政府一開始知道陳同佳要來台投案時，非常不以為然，還批評是「陰謀啦！」行政院長蘇貞昌還說「可以在香港過好日子，怎麼可能會來？」就是不想要行使中華民國的司法管轄權。

對於陸委會昨去函港府表示，要派員到香港押解陳嫌，被批評「髮夾彎」。葉元之說，會髮夾彎是因為發現「對選情不利」，很多小老百姓其實是在乎司法正義能否被伸張，尤其當初這個命案是發生在台灣，是被整個社會關注，而凶手要來台灣投案，「政府居然軟弱到這種地步」。

他表示，會改變想法一定是評估對選情不利，才會形成髮夾彎，在這過程可以發現蔡政府之前都是亂講、硬掰出來的邏輯，沒有人聽得懂，甚至連親綠的學者都在罵，綠營接到這樣的反彈後才轉彎的。

葉元之痛批民進黨「只會選舉不會治國」、選舉凌駕一切，呼籲大家一起下架這種不會治國、只會酬庸、選舉掛帥的亂七八糟政黨。

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(中時 )