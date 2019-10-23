國標舞女王-劉真領跳為台中國際舞蹈嘉年華原創編製的「台中城市舞」，宣告活動正式開跑。（陳世宗攝）

台中市府觀光旅遊局今天於市府中央川堂，舉行「2019台中國際舞蹈嘉年華」記者會。（陳世宗攝）

「2019台中國際舞蹈嘉年華」，23日由國標舞女王劉真領跳的「台中城市舞」，宣告正式開跑！台中市政府觀光旅遊局長林筱淇說，今年舞蹈嘉年華活動橫跨10月底、11月初雙週末，近60場次舞蹈演出，為期6天精彩呈現，喜愛舞蹈的民眾千萬不要錯過。

林筱淇表示，台中國際舞蹈嘉年華就像一個驚喜包，活動橫跨雙週末，自10月25至27日及11月1日至3日，於文心森林公園、美術園道、夏綠地公園3大場地展開歡慶盛宴。

活動前在全台北中南連線快閃共舞，由亞洲與歐洲等國際知名表演舞團帶來一系列精彩演出，包含10月25及27日西班牙反向垂直舞團在台中老虎城、國美館牆面上演，令人屏息讚嘆的空中芭蕾；比利時托爾高空劇院透過舞蹈戲劇表演，引領群眾進入童話世界般的魔幻夜空。

11月2日「踩街嘉年華」重現日本YOSAKOI熱鬧慶典舞蹈，由北海道「北昴」、名古屋「笑”」、「淑德大學鳴踊」及韓國「A UL」等展現激昂熱情，舞動力與美，近距離征服觀眾的心；吸引世界各地遊客來台中共襄盛舉，透過系列活動串聯為臺中拼觀光拼經濟！

觀旅局表示，國內各優秀表演團隊全力共襄盛舉，包含原住民、新住民及深耕在地的表演藝術社團，展現極致體能與體態之美，或結合現代創意、或融合民俗風情，各種舞蹈類型，透過舞者們賣力地表演，將台中的陽光活力傳遞給每一位民眾，呈現「全民共舞」的舞蹈嘉年華氛圍。

台中國際舞蹈嘉年華除可欣賞精彩舞蹈表演外，現場還有創意主題「舞動市集」：10月26及27日在美術園道，11月1至3日在文心森林公園圓滿劇場前方入口廣場，提供各樣在地美食、文創商品等多樣選擇，好吃好買，讓現場的民眾觀賞表演之餘，還可以享受逛市集的樂趣。

(中時 )