手機趕快滑起來！本周五星巴克將推出買1送1優惠，此外下周五Subway也將推出「限定潛艇堡買一送一」的優惠。讓你吃飽喝足之餘，還能省錢。

星巴克即將在10/25萬聖節當天的11:00到20:00推出好友分享的活動！不過要注意，此次的活動僅限北部門市。以下是有開放優惠的門市：

忠誠、石牌、天母崇光、振興、台北榮總、天母中山、天玉、草山、馬偕、京站、京站二、台北圓環、保安、機捷A1、馬祖、南京西、誠品中山、西湖、美麗華、瑞傳、環山、基湖、大直植福、洲子、大直樂群、康寧、舊宗、港墘、內湖民權、舊宗新湖、內湖成功、內湖葫洲、內湖陽光、潤湖、內湖文德、義14、汐止大同汐科、汐止湖前、基隆麥金、基隆新豐、三民、民權、實踐、龍權、林森、南京林森、南京建國、南京三民、松江長安、士林、中山、松江、士捷、光明、士林承德、庫倫承德、北投大業、松江錦州、林森農安、淡水、河岸、竹圍、華碩企總、漁人碼頭、淡海、關渡、淡水雲門、紅樹林、華碩二、花蓮、宜蘭、宜蘭新月、花蓮遠百、羅東、礁溪、花蓮中央、花蓮新站、海景、東科。

除此之外，SUBWAY也將在11月1日上午11點到晚上8點這段期間推出「限定潛艇堡買一送一」的優惠，購買一個6吋的潛艇堡加上一杯冷飲，就能免費獲得第二個同口味且同麵包的6吋潛艇堡。但這邊注意，每位顧客至多只能買兩份買一送一優惠喔！

(中時電子報)