「古寧頭戰役」參戰老兵，在太武山公墓悼念陣亡袍澤。（李金生攝）

金門縣長楊鎮浯（中左）、立委陳玉珍（中右）出席「古寧頭戰役70周年紀念」活動。（縣府提供／李金生金門傳真）

老兵梅錦義在「古寧頭戰役」遭手榴彈炸傷，回憶70年前往事歷歷在目。（李金生攝）

總統蔡英文今天上午出席金門「古寧頭戰役70周年紀念」活動，前後只停留2個多小時，立委陳玉珍對她的快閃表示，「因為選舉年，所以總統才會來金門」，不過至少有來，還是值得肯定。

蔡總統是在上午8時40分出席太武山擎天廳「古寧頭戰役70周年」紀念大會，並頒發紀念章給參戰老兵代表，隨後轉往太武山公獻花悼念陣公亡官兵後，就港女命案凶嫌陳同佳一事發表談話，隨即於10時20分許搭專機返台，前後停留時間才2個多小時。

與縣長楊鎮浯等人全程參加的立委陳玉珍表示，「因為是選舉年，所以總統才會來金門」，並指蔡英文慢慢將她自己「調整」成比較中間的角色，心裡也許不是真的那麼願意來，「但身為中華民國的總統，是她不可迴避的責任。」

在媒體詢及蔡總統的「快閃」是否蜻蜓點水，只是來應付一下？陳玉珍則長嘆一聲指出，「應該有點勉強，但不來也不行，畢竟是中華民國的總統，不過至少有來，這點算是肯定的！」

蔡英文在紀念大會中指出，過去先烈前輩堅持的信念，是她堅持的目標，「國土主權、寸步不讓、民主自由、堅守不退」。不論前方有任何險阻，她一定會團結國人，克服所有難關。

她還強調，「古寧頭戰役」也提醒我們，和平，從來就不是靠妥協退讓，更不是卑躬屈膝，而是要靠最堅實的國防，以及團結的意志，讓世界上的人知道，我們守護主權的決心。

蔡總統並說，只要我們持續努力，未來國軍的戰力會更堅強，有了精實的國防力量當後盾，就能讓世界看見我們守護台灣的民主、自由，捍衛主權的決心，同時也能成為區域和平的守護者。

(中時 )