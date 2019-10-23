根據美國媒體報導指出，勇士當家一哥史提芬柯瑞本季薪水高達4023萬美元，NBA史上第一位單季薪資突破4000萬美元大關的球員，而且柯瑞一季的薪資所得比已進入籃球名人堂「魔術」強生的職業生涯還要多，真的是嚇死人了。

柯瑞在2017年與勇士簽下5年2億美元的合約，本季薪資4023萬美元，明年4300萬美元，最後一季4578萬美元。

柯瑞不但是NBA史上第一人，而且本季的薪資比傳奇巨星魔術強生的職業生涯總薪資3934萬美元還要多，可見得如今的NBA球員有多幸福。

(中時電子報)