李進良和小禎結婚後桃色緋聞不斷。（圖／本報系資料照)

小禎和李進良結婚12年，男方桃花新聞不斷，甚至有媒體算過，被拍次數高達17次，而糾纏最久的就是萬年緋聞女田欣，不過最誇張的是，他在補辦婚宴前夕，帶康康前女友毛毛(楊巧寧)上摩鐵，但小禎最後仍力挺到底堅持嫁，只是婚後老公桃花越來越旺，2013年才心死決定分居。

小禎和李進良2017年在美國登記結婚，2009年在台灣補辦婚宴，不過卻在婚禮前一週，男方被拍到帶著毛毛上摩鐵，還傳出小禎氣到心臟無力掛急診，但最後她仍選擇力挺，婚宴照常舉行，但李進良婚後依舊不安分，常被拍到和辣妹上酒店或與診所護士有曖昧，不過糾纏最久的是紅粉知己田欣。

田欣是李進良診所公關，外型亮麗、身材火辣，曾被踢爆兩人一週約會4次，甚至在愛愛時不慎壓到手機，「實播」給小禎看，成為小禎和李進良分居導火線，而他們糾纏多年，始終不認彼此有超出朋友關係，但卻照常一起出國、又一起回家，不過小禎為了女兒，維持「分居不離婚」狀態多年。

其實，小禎曾在節目透露，能體諒男人偶爾偷吃，但一再被踩底線，就很難忍受，小禎更爆在和李進良交往時，某天去他家，發現他與歷屆兩任女友共處一室，還曾在他候車相發現一件XS SIZE的T恤，李進良硬掰是他的還穿上，讓小禎忍不住說「撐到衣服都變形了，還這樣跟我爸去吃飯」。

(中時電子報)