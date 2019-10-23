同性戀傾向蕭姓男子，與老友簡姓男子兩人喝到酩酊大醉後，出手撫摸老友生殖器挑逗，簡回應：「我不喜歡」，但他不停手還發出淫蕩聲音，簡男憤而毆打蕭男，5小時內痛打5次，蕭男受傷倒臥床邊，簡男還與女友在床上嘿咻，睡醒後才發現蕭已氣絕而向警方報案。台中地院以傷害致死罪判簡男徒刑9年，可上訴。

判決書指出，30歲簡男與蕭男是多年老友，有同性戀傾向蕭男，在2017年8月間介紹簡男從事仲介工作，並在中市北屯區租屋給他住。兩人於同年12月底晚間10時許在簡租屋處一起喝酒，凌晨還2度騎機車外出買酒及冰塊，喝到酩酊大醉。

兩人喝酒過程中，蕭男以手指摳簡男挑逗，並拉開他的牛仔褲拉鍊，撫摸生殖器。簡男撥開蕭男的手，表示：「我不喜歡」，但蕭男並不停手，還發出淫蕩的聲音。

簡男以徒手、腳毆打蕭男，並持燈管怒打，蕭男4、5次走出租屋處，都被拖回痛打，受傷躺臥床邊，簡男與女友還在床上嘿咻，兩人睡到下午醒來，發現躺在床下的蕭男全身是傷、動也不動，報警處理。

警方到場發現，現場血跡斑斑，蕭男全身是傷、已明顯死亡。簡男向警方自首，指稱：「有一起喝酒後打架，起床後發現他倒臥在地，全身是傷即報警處理」。

法官認為，兩人交情匪淺，蕭男對簡男不薄，雖然有超越同性情誼舉動，讓簡男難以忍受，但簡男竟多次毆打致蕭男死亡，且蕭男已受傷倒臥床邊，仍與女友發生性行為，無悔悟之心，客觀上難以憫恕，而依傷害致死罪判簡男徒刑9年。

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(中時 )