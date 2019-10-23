竟然有人在快速道路上逆向奔跑？嚇壞了經過中投快速道路高架匝道附近的駕駛，許多車輛駕駛為了閃避她、紛紛緊急剎車，更差點釀成意外，所幸警方接獲通報後趕到現場，一路及追趕上女子並將她送醫。

這起事件發生在本月21日中午1時許，警方指出，有民眾報案指稱經過中投公路南下五福匝道附近，見到一名女子在匝道上逆向行走，許多經過的車輛見到前方有人走來，嚇得急忙踩剎車，現場喇叭聲、剎車聲四起，相當危險。

員警接獲通報趕抵現場，果然見到一名女子在中投公路南下五福匝道上逆向奔跑，且該名女子疑似精神狀況不佳，許多車輛紛紛閃避她、險象環生，警方說，為避免意外，只能騎乘機車上匝道、一邊鳴按喇叭，接著將機車停置路旁，員警並追上前攔住女子，才將她帶離。

據了解，該名女子與父母從彰化到台中要找朋友，路途中卻突然自己衝下車，狂奔數百公尺後逆向跑上匝道，員警將她送醫治療，也避免憾事發生。

(中時 )