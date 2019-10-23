博斯公司因2014年的中華職業棒球大聯盟轉播權，提告要求統一棒球、大高熊育樂球團各賠償1500萬元，而中職聯盟須連帶賠償其中的750萬元，高院維持一審判決，認定博斯公司主張並沒有法律上的理由，駁回請求、判博斯敗訴。可上訴。

高院表示，中職聯盟原預定2014下半季開始收費，原訂收費期日將至，兩造仍未能簽約，中職聯盟公告延長免費收看期間、或公告CPBL TV收費方式，均不能評價為侵權行為或締約過失行為，博斯公司請求賠償無理由。

(中時 )