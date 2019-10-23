中職轉播權爭議 博斯官司二連敗 13:122019/10/23 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 博斯公司因2014年的中華職業棒球大聯盟轉播權，提告要求統一棒球、大高熊育樂球團各賠償1500萬元，而中職聯盟須連帶賠償其中的750萬元，高院維持一審判決，認定博斯公司主張並沒有法律上的理由，駁回請求、判博斯敗訴。可上訴。 高院表示，中職聯盟原預定2014下半季開始收費，原訂收費期日將至，兩造仍未能簽約，中職聯盟公告延長免費收看期間、或公告CPBL TV收費方式，均不能評價為侵權行為或締約過失行為，博斯公司請求賠償無理由。 (中時 ) #收費 #公司 #賠償 #轉播 #聯盟 也許您會感興趣 推薦閱讀 當兵找好職缺卡位 今研發替代役與預聘說明會成大登場 11:432019/10/19 生活 MLB》大聯盟磨刀 研議重砍小聯盟 11:062019/10/20 體育 國際人權聯盟首次亞洲年會 第一位講者…前死刑犯 10:192019/10/21 生活 財金公司：跨機構平台設置 未來支付機構更有意願加入 11:412019/10/21 財經 港務公司：南方澳大橋 橋面版吊離順利 20:342019/10/21 財經 統一子公司 新設康曜投資公司 04:102019/10/22 證券．權證 中國上市公司藍皮書 預計下半年GDP增速6.1% 15:122019/10/22 財經 妻車震小王懷孕 不知誰的種認姦情 16:012019/10/22 社會 配合山海解禁自主管理 政院24日擬修國賠法 16:492019/10/22 政治 政院擬修法 已提醒危險性可免除或減輕國賠 20:072019/10/22 財經 社會熱門新聞 陳同佳案 網紅律師指蔡政府「這裡」出問題 - 社會 牧師管浩鳴：陳同佳今不會啟程赴台 - 社會 小鮮肉DIY被發現 慘淪姊性奴 - 社會 男「大戰」蟑螂窩 一根火柴下去…後院不見了 - 社會 最新！警方已前往香港待命 準備「巧遇」陳同佳 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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