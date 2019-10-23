雙11電商盛事即將登場，全台店家數與商品數最多的行動賣場-網路家庭（8044-tw）旗下PChome商店街，繼月初領軍12萬家店跨足P幣生態圈後，宣布今日(10/23)起 『雙11貓糧P幣一起賺』正式開跑，商店街700萬會員都可透過參與各種遊戲累積最高20,000的貓糧，會員手上的所有貓糧都可於11/11活動當日在站內購物抵用現金，不限金額100%折抵，商店街預計雙11期間狂灑超過上億貓糧，目標打造互動式電商平台，讓商店街會員能輕鬆賺開心買，創造新型態的遊戲購物體驗。

商店街市集營運長黃淑琳表示，「觀察到近年來遊戲熱潮延燒，商店街獨創以飼養電子寵物為概念，推出領養貓小超與賺貓糧活動，以貓糧聯手當紅P幣，帶領商店街的12萬店、超過四億件商品，串聯買賣雙方，創造出「互動性購物體驗」與「雙重紅利實質回饋」，增加會員網購趣味性；同時在雙11活動過後，會員個人專屬的貓小超也將保留在會員帳戶內，持續將化身為會員專屬的網購小幫手，未來貓小超將現身報恩，不定期提供平台優惠活動、行銷好康與個人化商品推薦等，強化微型店家和會員的連結度，商店街將開啟更多與眾不同的購物體驗！」

(工商 )