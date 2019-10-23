眾所矚目、電商購物最大檔雙11來了！為迎戰雙11，蝦皮購物今年暖身戰線再延長，自10/24～11/10暖身開跑，今年將發出「全台城市戰起來」動員活動，邀請全台民眾天天參與趣味投票，搶限量0元免運券，再加碼抽「全年免運券」！為迎接史上規模最大的雙11盛典，蝦皮購物重磅推出超下殺的「整點秒爆品」，話題夯品Nintendo Switch破盤價1,111元，iPhone 11更下殺11,111元限量搶！此外，今年再加碼話題度滿分、誠意度破表的「全折」優惠，超過百件夯品直接100%現折，只要1元就能帶回家，蝦皮購物邀請讓全台消費者一起加入「最強11.11」戰起來、嗨起來、買起來！

「0元免運」以最有感優惠迎戰雙11 Switch、iPhone 11等熱門夯品整點下殺最低11元起！

據蝦皮購物觀察，除了「互動娛樂」、「品牌折扣」，「免運」也深受消費者喜愛。今年雙11，蝦皮購物特別以「免運」企劃敲響戰鼓，祭出天天萬間大店199元全家免運、天天主題日優惠接力！10/24更由「免運日」打頭陣，全站店家指定超商取貨0元免運限量搶！10/25則由消費者同樣熱愛的折扣碼接棒，「蝦券日」將於每日４個時段狂撒最高現折4,000元的折扣碼，最高可享1.1折，以千萬蝦券吸引消費者加入狂歡！

今年雙11蝦皮購物隆重推出「100%現折品」──10/24~11/11期間天天推出超夯商品100%現折優惠，只要輸入限量指定折扣碼，即可用1元購入！例如MAC唇膏、JLab JBuds Air 真無線藍牙耳機、韓國 AHC B5 保養品，等超過百件人氣商品，通通1元限量搶！此外，為邀請消費者與蝦皮購物一同倒數迎接雙11，每逢00:00、12:00、18:00整點更有「整點秒爆品」最低11元起，消費者最愛的Nintendo Switch 只要1,111元，最新最熱門的iPhone 11 更祭出11,111元超強優惠！

「天天投票搶免運，全台城市戰起來」動員全台搶0元免運，投票再抽「全年免運」！

搭配選舉年熱潮，蝦皮購物也推出「天天投票搶免運，全台城市戰起來」趣味票選活動，自10/24至11/10只要參加「天天投票搶免運，全台城市戰起來」活動，每日由消費者依指定題目票選出「全台最___城市」，「居住於當日最高票城市者」及「投中當日最高票城市者」隔日即可獲得限量0元免運券！此外，每投1張票即可獲得1次機會抽「1年份0元免運」！投越多次、中獎機率越大！消費者只要動動手指投票，就有機會替自己的城市省下運費，免運榮耀、人人有責！

雙11期間（10/24~11/11）蝦皮購物大請客！一鍵領券就請你喝啤酒，邀全台一同倒數雙11

為迎接雙11購物盛宴，蝦皮購物於10/24至11/11天天23:00邀請全台消費者一同加入「happy hour」歡慶雙11倒數日再「-1」，消費者於專區領券後，將會透過手機推播通知獲得「啤酒兌換券」一張，憑手機通知可至全台美廉社及萊爾富兌換，數量有限，請準時加入蝦皮購物狂歡倒數行列！

針對準備藉雙11購物節採購寶寶用品的新手媽媽，蝦皮購物更獨家攜手小獅王辛巴推出超可愛聯名商品「大蝦愛吃漢堡包」，內含美味漢堡碗、學習叉匙組、好心情水杯、蝦嘟嘟圍兜，帶寶寶出門吃飯只要一組就搞定！10/24限量開賣價1388元再享現折100元，全店滿額最多再送實用好禮4件組，蝦皮購物讓每位媽媽都能在雙11買得開心又划算！

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