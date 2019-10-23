現場水坑中殘留不明綠色液體，經採集場內外水質，判定呈強酸性且有明顯重金屬反應。（環保局提供／許哲瑗新北傳真）

環保局發現業者為節省處理費用，未委託合格的清除處理機構，將廢液直接用拖板車運送至場址堆放。（環保局提供／許哲瑗新北傳真）

稽查人員獲報後，一路沿著水路追查至樹林區田尾街一處土石方堆置區。（環保局提供／許哲瑗新北傳真）

環保局去年12月底接獲報案，指稱三峽河柑城橋下有大量泡沫流出。（環保局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市環保局去年底接獲報案，指稱三峽河柑城橋下流出大量泡沫，經採證後判定水質呈強酸性、且有重金屬反應，聯手新北地檢署追查數月，發現廢液來自桃園1間廢酸洗液機構及1間工廠，業者疑為節省處理費用，非法棄置廢液，從中獲利至少千萬，日前帶回14名員工及業者訊問，全案依違反廢棄物清理法偵辦。

環保局表示，接獲報案後立即派遣稽查人員，沿著上游一路追查至樹林區田尾街一處土石方堆置區，經採集後判定水質呈強酸性，且有明顯重金屬反應，並在現場發現一名作業人員，看見稽查人員後竟匆忙逃跑，懷疑案情不單純，立即與新北地檢署檢察官組成專案小組，啟動檢警環共同打擊環保犯罪合作機制，並封鎖現場，防堵廢酸液繼續外流造成二次汙染。

環保局指出，為了追查廢液來源，先調閱鄰近監視器畫面，逐一清查、比對可疑車輛，逐步掌握廢液從北運送至南，再回送北部的軌跡，查出該工廠疑似利用「假處理、真棄置」手法躲避追緝，最後由行政院環保署事業廢棄物申報系統的大數據比對後，確認廢液來自桃園的一家廢酸洗液的再利用機構，以及一家工業區內的工廠。

新北地檢署檢察官楊景舜見時機成熟準備收網，日前指揮保安警察第七總隊刑大隊、環保署北區督察大隊、桃園市環保局及新北市環保局，兵分八路至業者辦公室、住處等地展開搜索，陸續將14名業者、員工等嫌疑人帶回訊問。

檢警調查，該廢酸洗液機構先由原本的產源，以合法的清除車輛運送至再利用機構後，竟在未處理的情況下，以未裝設GPS的槽車轉運送至新北案發的場址，進行非法棄置，期間將近有50車次，以合法掩護非法的手段，初步估算非法獲利近千萬。

另一家工廠業者則是為節省處理費用，將產出的廢液直接用拖板車運送至場址堆放，任由廢液桶傾倒外漏，嚴重汙染當地生態環境，遭逮後還辯稱是「不小心打翻廢液桶」。

環保局表示，全案已交新北地檢署後續偵辦，並要求業者清理廠區的廢棄物，也將向業者求償緊急應變所支出的相關費用。

(中時 )