古寧頭戰役70週年前夕，前總統馬英九今天會見當年向共軍擊發第一發砲彈的古寧頭戰役保臺英雄熊震球老先生，再次向熊老先生當面致謝。馬英九表示，維繫臺灣民主制度與經濟發展的前提，就是兩岸和平；「兩岸如果沒有和平，臺灣自由民主的發展也將受到威脅」。

馬英九在臉書發文說，熊震球先生是古寧頭戰役保衛臺灣的英雄之一，當時擔任戰車3團1營編號66戰車的發射手。民國38年10月24日，66 號戰車在演習結束的回程途中拋錨，搶修期間，同排的64號、65 號兩輛戰車一同留在現場警戒。25日凌晨，共軍渡海來犯，剛好遭遇到在海岸邊的我軍戰車，熊伯伯向共軍擊發出古寧頭戰役的第一發砲彈，「穿甲彈」擊中共軍的彈藥船，一場驚天動地的血戰就此展開。

他說，3輛戰車，6挺重機槍，每輛戰車有123發砲彈，7500發子彈，「不准共軍站上乾淨的沙子，都要在海水裡解決」。熊伯伯的手幾乎沒離開過扳機，那年熊伯伯才18歲，剛入伍兩年。

馬英九說，為了表揚保衛臺灣作戰的有功人員，他在總統任內時別頒發「中華民國保衛臺灣紀念章」，熊伯伯獲頒編號第一號的保臺紀念章。今天再次與熊伯伯見面，已近90歲的熊伯伯，精神依然健朗，回憶起當年戰役屍橫遍野的激烈慘況，至今仍十分不忍。「戰爭沒有贏家、和平沒有輸家」，熊伯伯與他，都深深的這麼認為。

馬英九強調，今天臺灣的和平與繁榮，不是「天上掉下來的」，而是國軍弟兄用鮮血與生命所換來的。維繫臺灣民主制度與經濟發展的前提，就是兩岸和平；兩岸如果沒有和平，臺灣自由民主的發展也將受到威脅。古寧頭戰役70週年前夕，他再次當面向熊伯伯致謝，並對所有為保衛臺灣犧牲奉獻的國軍將士們，致上最高敬意，也期盼兩岸永保和平。

(中時 )