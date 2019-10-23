土耳其普萊威澤級（Preveze class）潛艦

隨著土耳其採購俄製S-400防空系統，加上進軍敘境攻打庫德族，與北約（NATO）盟國間的緊張廣泛升高，安卡拉已啟動名為MILDEN，也就是「國造潛艦」的首宗潛艦打造計畫。

據《防務新聞》（Defense News）22日報導，按照計畫，當地國防承包商將設計，開發並打造R-級潛艦，首艦預定在2040年交付土國海軍。土耳其國防部造船局副總監薩瑞（Mehmet Sari）說，如今他們已指派不同的團隊負責潛艦計畫，下個階段就是施工規劃。

(中時電子報)