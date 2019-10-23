潛艦國造！土耳其2040交付首艦 13:332019/10/23 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 土耳其潛艦2018年5月現身博斯普魯斯海峽的畫面。（達志影像/Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其普萊威澤級（Preveze class）潛艦 隨著土耳其採購俄製S-400防空系統，加上進軍敘境攻打庫德族，與北約（NATO）盟國間的緊張廣泛升高，安卡拉已啟動名為MILDEN，也就是「國造潛艦」的首宗潛艦打造計畫。 據《防務新聞》（Defense News）22日報導，按照計畫，當地國防承包商將設計，開發並打造R-級潛艦，首艦預定在2040年交付土國海軍。土耳其國防部造船局副總監薩瑞（Mehmet Sari）說，如今他們已指派不同的團隊負責潛艦計畫，下個階段就是施工規劃。 (中時電子報) #潛艦 #土耳其 #俄羅斯 #S-400 #敘利亞 也許您會感興趣 推薦閱讀 潛艦換新趕不上汰舊 美承認難敵中俄 01:302019/04/06 軍事 5分鐘深潛千米 陸造水下飛潛航器 09:382019/08/16 軍事 需技術支援 台5-7年可交付自製潛艦 17:442019/09/13 軍事 愛說笑！潛艦壞了4年 美防長讚戰力 10:222019/09/26 軍事 31億！美告最大船廠潛艦隱形造假 12:432019/10/05 軍事 軍事熱門新聞 二戰「噴火式」戰機終於抵台中機場 預計停留1晚 - 軍事 潛艦國造！土耳其2040交付首艦 - 海軍 亞洲中東需求大 F16訂單超3倍成長 - 軍事 衝著北京！英美共享航母 空前合作 - 軍事 瞄準中國 日媒：美日開始討論部署中程導彈 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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