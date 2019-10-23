中市國小英語歌謠比賽開唱。(台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真)

比賽著重學生英語發音、音樂合唱技巧，不僅考驗學生英語，更挑戰團隊合作能力。(台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真)

台中市政府重視英語教育，每年針對國小學童舉辦英語說故事、英語讀者劇場、英語朗讀及英語歌謠等4場比賽，23日教育局於大雅區三和國小展開為期3天的英語歌謠比賽，共99所學校參與爭冠；比賽著重學生英語發音、音樂合唱技巧，不僅考驗學生英語，更挑戰團隊合作能力。

教育局長楊振昇說，讓學生參與英語活動或課程，可強化學生自主學習動機並培養對英語的興趣，進而提升學習成效。今日參賽的學生無論在英語發音、歌唱技巧及肢體表達上皆準備充分，各校服裝、道具也非常有創意，讓評審及觀眾眼睛為之一亮，並獲得熱烈掌聲。

參賽學生指出，原本對英語感到無力且缺乏信心，但透過這次英語歌謠比賽逐漸產生興趣，想要努力學習英語，加上和同學一起合作，讓學習更有樂趣。

教育局表示，市府在英語教育推動上，除每年舉辦4場英語比賽外，更將逐年編列預算，增加外籍英語教師人數、舉辦英語國際生活營及雙語營隊、英語希望傳愛專車等，擴大英語學習資源，並規劃有趣、多元的教學方式，提升學生學習興趣、培養國際競爭力。

近百校爭冠 中市國小英語歌謠比賽開唱。(台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真)

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