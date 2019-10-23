年度最優惠的「ITF台北國際旅展」即將於11月8日至11日，在南港產覽館登場，主辦單位台灣觀光協會推出展場限定1111元滿額福袋禮、每日上午11時11分抽獎，以及限量1.1折或1元商品，民眾記好「1111」密碼，就能趁機撿好康。

ITF今年增設台灣好湯館、鐵道旅遊館以及脊梁山脈館，介紹台灣多元的觀光特色。台灣好湯館介紹全台19區溫泉、10種泉質，民眾有機會獲得住宿、泡湯券等好禮；鐵道旅遊館集結台鐵、高鐵、森鐵等鐵道，更邀請日本東武鐵道進駐，販售各種鐵道旅遊票券；脊梁山脈館則將網羅雪山山脈、中央山脈、玉山山脈、阿里山山脈、海岸山脈等經典旅遊行程，邀請民眾以腳步探索台灣山林秘境。

台灣觀光協會秘書長吳朝彥表示，活動適逢11月11日，因此規劃了「1111旅遊狂歡嘉年華」，將較去年消費滿1500元可拿到福袋，今年降低門檻，只要消費1111元即可領取限量福袋，有機會獲得高級住宿券、餐券、背包、手錶等禮品，還有限定行李吊牌、帆布袋、行李箱套等。

除旅展第二天起，每天上午11時11分，參展單位將推出展場限定、限時限量的1.1折超值商品，11月11日11時11分更加碼推出1元商品，例如統一集團烘焙生活美學館推出現萃茶水果茶、黑糖珍珠撞奶每杯1元；福華連鎖飯店推出購買2500元住宿券，加11元送2500元贈品券等。

吳朝彥說，今年旅展再次邀請民眾做公益，只要捐發票或捐血，主辦單位即回饋門票，民眾在展前10天（10月29日至11月7日）於大台北地區17個捐血點捐血，即可兌換門票，捐血車也將於11月8日進駐旅展現場。此外，只要於ITF現場捐贈20張9-11月的統一發票，將可兌換ITF門票一張，每人最多可兌換2張門票，捐贈發票將全數捐給予財團法人人安社會福利慈善事業基金會及伊甸社會福利基金會。

(中時 )