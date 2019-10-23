藝人小禎與整形醫師李進良當年奉子成婚，2007年在美國登記結婚，然男方桃花旺，補請婚宴前一天就被拍到跟其他女子在一起，之後也花邊新聞不斷，小禎婚後多次出面「收拾」表示相信丈夫，但仍於2012年與阿良分居，直至去年底才被爆與「壁紙小開」丁春霆互動頻頻，今則爆出兩人感情升溫，疑似進入同居狀態，外界因此回過頭關心她與李進良的婚姻狀態，小禎才終於認了兩人已簽字離婚，12年婚姻正式終結。

小禎與李進良婚變多時，分居不離婚狀態已維持多年，這幾年兩人曾為了女兒試著修補關係，事實上不只小禎婚後盡力維持夫妻感情，爸爸胡瓜多年來也以行動支持女婿，11年前砸了8千萬助其開分店，反觀李進良婚後總共被拍到疑似偷吃高達17次，讓小禎一度難受到想跳樓，7年前她曾硬起來要求離婚，傳提出三大條件，包含拿回信義區億元豪宅及女兒獨立監護權，瓜哥則希望小禎能得到李進良診所40%的股份，然談判破裂，小禎與阿良就此維持「分居不離婚」狀態長達6年，而胡瓜則被週刊爆出，4年前索性以1500萬賤賣台中分院，切割花心女婿。

而至於小禎，在經歷李進良鬧出多次桃色緋聞、而她以妻子之姿出面「收拾」力挺後，終究是走到今天簽字離婚的結局，她曾在2012年爆出分居消息時，在臉書po出對婚姻的感想，忍不住怨了李進良：「在他最窮的時候嫁給他，在他最有錢的時候離開他」，覺得仁至義盡還被有心人士拿來說嘴，心裡因此感到無奈。

禎被爆熱戀「壁紙小開」 平媒：已與李離婚

(中時電子報)