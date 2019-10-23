台南市長黃偉哲(中)宣傳台南農特產。(曹婷婷攝)

麻豆農會總幹事孫慈敏宣傳文旦柚系列產品。(曹婷婷攝)

台灣今年農產品銷售開紅盤，外貿協會、行政院農委會、經濟部國際貿易局7月舉辦「北部場2019農特產品展售會」後，南部場26日移師台南水萍塭公園，網羅嘉義、台南、屏東當季農特產及加工品，台南市長黃偉哲表示，推銷農特產品、照顧農民不分藍綠，大家都有義務和責任對農民做最好的照顧。

黃偉哲指出，今年台灣農產品銷售開出長紅，今年農產品銷售產值達到170萬噸、1292億元，

農產品外銷成長率達到9.8％，經過農委會、外貿協會、經濟部國貿局努力，在地第一線農會幫忙農民調節產銷秩序，今年沒有文旦倒在曾文水庫也沒有鳳梨爛在田裡，希望能秉持今年銷售佳績，明年能再創新高。

他說，雖然今年賣得不錯，但舉辦農特產品南部展售會的目的就是告訴民眾「台南準備好了」，市府、農會持續加強行銷，不會因此自滿而停下腳步，也是為明年內外銷預作準備，強調推廣銷售農產不分藍綠，中央與地方及產官界－起努力。

26日在水萍溫登場的展售會，多達120家優質商家、農民參展，臥虎藏龍，包括當季大白柚、黑麻油、虱目魚丸、台南越光米，其中，超過2成是曾獲獎的廠商，包括有「農業界奧斯卡」之稱的神農獎、百大青農及擁有產銷履歷的農產品共襄盛舉。各家農會今天也拿出當天將展售的優質農產品，一字排開，產品質量兼具，頗獲關注。

(中時 )