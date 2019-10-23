遊客貼2張打臉KUSO文打臉變成觀光廁所。（陳淑娥攝）

市議員吳敏濟要求1個月內取得水電對外開放。（陳淑娥攝）

台中市外埔區知名景點忘憂谷唯一公廁完工逾1年，卻被鐵鍊緊鎖未開放使用，有遊客貼2張打臉KUSO文「本廁所僅供觀賞，非供大小便之用」、「內急了嗎？歹勢！嘿係恁兜ㄟ代誌」，市議員吳敏濟為市府感到汗顏，要求1個月內取得水電對外開放。

2張打臉KUSO文為「敬告遊客：本廁所僅供觀賞，非供大小便之用，懇請民眾到此拍照打卡時，切勿觸摸，多加愛護，謝謝！」諷刺是名副其實的觀光廁所，只能看不能上；另一張更鹹為「內急了嗎？歹勢！嘿係恁兜ㄟ代誌，這裡不是您屎尿的地方！」

當地水美里長陳俊樑表示，許多遊客跟他反映好不容易找到廁所，驅前一看，新廁所竟然上鐵鍊，憋了一肚子的尿怎麼能不生氣？男生還能就地解決，女生要怎麼辦？對遊客很不友善。

吳敏濟上午召集相關單位會勘指出，忘憂谷是台中市的觀光祕境，近年來遊客愈來愈多，廁所蓋好已1年多，竟然都沒有開放使用，難怪會遭市民打臉，觀旅局螺絲顯然鬆了。

由於忘憂谷公廁興建完成後尚未移交給區公所管理，目前處於三不管情況，興建單位觀旅局觀光工程科股長曾瀚賢表示，將協調建設局儘速申請水電，即早開放供遊客使用。

吳敏濟指出，下個月二期稻即將成熟，黃金稻浪美景正在形成，秋收後開出的波斯菊會更吸睛，公廁必須趕快開放，要求相關單位務必在1個月內合法取得水源，就算申請臨時用電也要趕上。

(中時 )