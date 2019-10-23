國民黨總統參選人韓國瑜陣營，日前在中正大學校園臉書社團「中正大學不分系級版」中徵求工讀生。但有一家網媒解讀成是「被抓包徵工讀生充當韓粉？」韓北部競選辦公室副執行長孫大千上午在臉書批評，「這算不算假新聞？徵人消息中哪一句提到韓粉？」

孫大千要求做該則「獨家」報導的網媒出來把話說清楚。他說，這篇新聞「究竟算不算假新聞？」媒體工作是報導新聞？還是杜撰新聞？踹共說清楚或道歉。

孫大千說，韓辦一則「徵工讀生」的訊息，工作內容明明是「對特定人物拍照」，怎麼會變成「疑似找學生充當攝影兼韓粉？」怎麼變成「徵求韓粉」？

他揶揄報導的媒體說，韓粉還需要徵求嗎？如果要花1500元來徵求一位韓粉？30萬韓粉要花多少錢？

孫大千點名該網媒質問，請問徵人消息中有哪一句提到韓粉了？究竟是中文程度太爛？還是心機太深？故意用「疑似」兩個字來無中生有，如果這樣都可以「疑似」，那麼以後有什麼是不能「疑似」呢？

(中時 )