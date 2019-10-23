Kawhi finds his rhythm, scoring 16 2nd quarter PTS for the @LAClippers at Staples Center! #KiaTipOff19 #ClipperNation



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NBA開日當天就安排了快艇與湖人的「洛城大戰」，里歐納德攻下30分、6籃板、5助攻，成功單挑詹姆斯與安東尼戴維斯，率領快艇112比102快意奪得首勝。

里歐納德賽後受訪時表示，第一場開幕戰總是會有許多情緒，昨晚與家人一起，能在家鄉打球是一件非常開心的事情，希望能盡快融入球隊，幫助隊友成長，然後率領球隊贏得比賽。

里歐納德大學時期間離鄉背井，踏入NBA來到聖安東尼，去年遠走多倫多，手中不缺冠軍戒的他，最希望的就是回到家鄉打球，原本外界認為他會加盟湖人，但今夏卻意外地選擇了快艇，而且還找來好友保羅喬治聯手，讓快艇瞬間躍居成為奪冠最大熱門球隊。

此役，里歐納德在第二節砍進16分，快艇單節40比29，半場結束逆轉領先8分。易籃後，丹尼格林連投帶砍飆進18分，助湖人將比數追平。

決勝節，哈瑞爾、路威廉斯、賈麥克格林和里歐納德聯手打出11比2攻勢，一舉擊垮來犯湖人大軍，最終以10分之差輕鬆奪勝。

快艇除了里歐納德外，替補的四位球員都有做出極大貢獻，路威廉斯挹注21分、5籃板、7助攻，哈瑞爾17分、5籃板、7助攻，賈麥克格林12分、6籃板，哈克利斯10分、4助攻、4抄截。

湖人庫茲馬和隆多受傷缺陣，安東尼戴維斯25分、10籃板、5助攻，詹姆斯18分、9籃板、8助攻，丹尼格林28分、7籃板，三人合力還是沒能拿到開季首勝。

(中時電子報)