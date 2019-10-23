嘉義縣長翁章梁（中）對新興科技驚嘆連連。（張毓翎攝）

108課綱已上路，課綱雖將科技領域融入教學，由於嘉義縣處於資源失衡情況下，加上國小階段沒有實施科技領域課程，孩子可能無法順利銜接國中的必修科技課，因此，為培養學生提早具備科技應用的素養，縣府媒合研揚文教基金會，連續2年在縣內推廣將科技教育融入國小校訂課程中；今日縣長翁章梁到大崙國小，體驗VR、AR科技課程，透過新興科技設備，走進虛擬世界。

嘉義縣資訊議題團副召集人、義竹國小校長蔡鎮名指出，早在十二年國教新制啟動前，縣內國教輔導團開始尋覓願意提供資源的民間單位，輔導員設計、開發出今日課程，2年多前福樂國小、南靖國小、東石國小、中埔國小及月眉國小等5所學校率先執行，第一年有5所、第2年增加10所，到了今年擴增到16所，目前共有31所實施新興科技教材。

蔡鎮名表示，目前1.0版課程，以「食、衣、住、行、科技大未來」五大主題，著重在生活體驗上，藉著寓教於樂方式，將科技融入教學與生活，明年還會推出全新的2.0版「STEAM教育」，將程式教育、機電整合等納入課程，讓學生能實際應用，解決生活會遇到的問題，會先從義竹國小、和睦國小、內埔國小、平林國小及東石國小試辦。

目前共有31所實施新興科技教材。（張毓翎攝）

今日翁章梁與代理處長李美華化身為小學生，跟著大崙國小的小朋友一起上課，翁章梁說，今日認識到這些新科技，覺得十分新奇、有趣，感謝研揚文教基金會董事長莊永順，協助縣府進行國小科技教育推廣，使每一位孩子具備基本的科技素養，啟發與孩子的天賦，盼有更多社會資源，投資嘉義孩子的未來。

嘉義縣長翁章梁（藍色襯衫者）對新興科技驚嘆連連。（張毓翎攝）

(中時 )