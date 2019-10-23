大學4年也能玩出名堂來！修平科技大學為打造數位媒體設計系完善學習環境，大手筆斥資400萬元打造專業教室，並秉持透過玩動漫、cosplay或微電影、網頁設計、網紅直播主等方式學習，結合社會脈動，讓學生4年玩出專業、更不怕找不到可發揮所長的工作。
帶著學生彩繪裝扮，讓人人都變身cosplay，修平科大數媒系主任馬廣毅說，年輕學子都喜歡玩遊戲，卻不知遊戲的設計流程，但在數媒系，掌握社會脈動的老師會指導學生從角色設計開始，接著學習電腦繪圖、3D建模及寫遊戲程式，並從中了解遊戲產業，讓興趣與知識結合。
曾擔任時報金犢獎評審的馬廣毅說，10年前到修平時，發現數媒系學生普遍缺乏自信，便透過專題製作課程鼓勵學生參加各種競賽，在得獎中建立信心、也充實學生自身履歷，即便現在空拍、直播領域興起，數媒系課程也充分與流行時尚結合，帶領孩子們學到最新知識技能。
馬廣毅強調，修平數媒系就像個快樂的大家庭，學生們開心玩動漫、直播，大學4年一定能玩出名堂。而學校也大手筆打造Microsoft Surface Studio2專業教室，內部設置50部28吋大螢幕繪圖用觸控型一體化嶄新設備，提供媲美大師級的設計情境，將於12月初啟用，學生學習繪圖設計增添更大利器。
(中時 )
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