二戰英國「銀翼噴火式戰機」Silver Spitfire，2019年起展開，「最長的飛行（The Longest Flight），以4個月時間飛行全球87個國家與地區10月23日飛抵台中國際機場，不少航空迷聚集機場外圍，尋找最佳角度。

(中時 )