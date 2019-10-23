二戰「噴火式」戰機抵台中機場 預計停留1晚 14:512019/10/23 中時 黃國峰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 二戰英國「銀翼噴火式戰機」Silver Spitfire，2019年起展開，「最長的飛行（The Longest Flight），以4個月時間飛行全球87個國家與地區10月23日飛抵台中國際機場，不少航空迷聚集機場外圍，尋找最佳角度。（黃國峰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 二戰英國「銀翼噴火式戰機」Silver Spitfire，2019年起展開，「最長的飛行（The Longest Flight），以4個月時間飛行全球87個國家與地區10月23日飛抵台中國際機場，不少航空迷聚集機場外圍，尋找最佳角度。 (中時 ) #機場 #二戰 #飛行 #戰機 #角度 也許您會感興趣 推薦閱讀 全速量產延遲 美對F35成熟還沒信心 09:412019/10/19 軍事 日二戰沉沒航母加賀號殘骸 5千米深海尋獲 23:062019/10/19 軍事 四代機跳級六代機 印借鑑陸殲-10 04:092019/10/20 焦點新聞 等6年 台南空軍基地再開放 04:102019/10/20 地方新聞 19小時紐約直飛雪梨 世界最長航班挑戰人體極限 14:552019/10/20 國際 林飛帆要綠營不分區跳脫家族 羅文嘉：年輕世代的角度 15:422019/10/20 政治 宜蘭大溪撈獲二戰未爆彈 軍方已帶回處理 16:572019/10/22 社會 6俄軍機闖防空識別區 南韓急派戰機驅逐 17:442019/10/22 國際 二戰傳奇噴火式戰機來了 上午將降落台中機場 10:352019/10/23 社會 二戰「噴火式」戰機終於抵台中機場 預計停留1晚 13:472019/10/23 軍事 生活熱門新聞 甜美正妹衣服一脫 大肌肌跑出來 - 生活 鋒面掃台 吳德榮曝：這天大變天 - 生活 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 台中當地人大推：這夜市好吃完勝逢甲 - 生活 郭董豪宅會犯大忌 美女主播被海K - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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