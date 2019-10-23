小禎分享被建議和田欣當好友。（圖／翻攝自胡小禎臉書）

綜藝大哥胡瓜女兒、女星小禎12年前在美國和整形名醫李進良結婚，育有一女，但李進良婚前婚後頻被爆花心，2010年李進良又傳和辣妹過從甚密，當時小禎被追問知道老公跟田欣的關係嗎？小禎選擇沉默、三緘其口，直到被問還愛不愛老公？小禎才開口：「我愛他，不行嗎？」，3字力挺李進良。

小禎力挺老公不離不棄的態度，使她在《康熙來了》調查局單元被眾多男明星票選為「娶到她最有福氣」榜首，而當年李進良花邊新聞頻傳，另一位綜藝大哥張菲則說：「「我說真的我是看不懂，我覺得現在年輕人非常相信對方，可能不是我們這個年代的人，我們的看法，當然覺得他是錯誤的」，直說不太明白這樣的夫妻相處模式。

而小禎雖多次力挺老公，前年突然坦白對小三的態度，她分享臉書多次建議她和田欣加好友的截圖，氣得寫下：「好了沒？臉書白目也要有個程度！都第4次了！為什麼要硬拉我跟小三做朋友，我～不～想～」，網友則建議她可以按移除，不用為了不值得的人動怒。

(中時電子報)