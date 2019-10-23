橘子是職棒統一獅隊啦啦隊Uni-Girls成員。（取自臉書）

33歲的李國毅出道多年，感情世界向來低調，《時報周刊》今報導他砸了5000萬在新莊副都心買豪宅，並和情纏15年的女友橘子（甘煖琳）同框，一路上十指緊扣，可見小倆口感情穩定。李國毅經紀人稍早回應，「國毅這幾年很努力在工作上，靠著自己買了人生第一間房子，他很開心能有這樣成果。感情生活屬於私人生活領域，公司沒有多過問也不干涉」。

是否低調登記結婚？經紀人說，「沒有啦。他之前說（有結婚）會告訴大家，那應該就會吧，他還蠻信守承諾的人」。

李國毅6年前拍攝《我的自由年代》和交往8年的女友橘子分手，隔年卻被發現，橘子穿著李國毅在沖繩購買的斗篷外套，再加上2人的小狗脖子上都有銀圈，並在同一日上傳與小狗合影，被推斷復合。李國毅當時不願鬆口，「就是很好的朋友，但分手之後誰說不可能復合？未來的事誰都不知道。」

據悉，李國毅也經常開著女友愛車外出，顯見2人感情已到了不必分你我的程度。橘子目前是愷樂等藝人的專屬舞團成員，曾是前女子團體「魔電女孩」和職棒統一獅隊啦啦隊Uni-Girls成員，大李國毅3歲，是學姊學弟關係，李國毅曾鬆口說「她現在就是家人」。

(中時 )