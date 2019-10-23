劉威德獲頒發1000元禮券獎勵，認為屬於自己的花起來才心安。（許家寧攝）

基隆市環保局慶祝清潔隊員節，表揚、慰勞清潔人員整年辛勞。（許家寧攝）

基隆市環保局清潔隊員劉威德，農曆年前整理大量回收垃圾，發現一個信封袋塞在夾縫中，打開看見一大疊鈔票、存摺超過150餘萬，急忙抱著紙袋向警方報案，劉威德說「自己書念得不多，但別人的東西絕對不能拿。」拾金不昧義行獲市府頒狀並予千元禮券表揚。

劉威德表示，年關將近，民眾家中清出許多垃圾，當時他獨自分類整理一大資源回收物時，發現紙袋內有5萬現金、2本存摺則各有30 餘萬及110多萬存款，赫見鉅款時，真的嚇了一跳，憂心失主著急，立即送往南榮派出所通報失主領回。

劉威德拾獲鉅款並非頭一遭，4年前過年前他在整理回收時拾獲6萬元現金和不等金飾；劉表示，雖然自己沒唸過很多書，不過環保局也都有宣導，不屬於自己的東西就不能拿，也提醒民眾，年前為時獲鉅款熱門時段，整理家中垃圾，務必注意有無收藏現金、地契等重要文件。

環保局副局長郭憲平說，感謝基隆市所有清潔工作同仁，不論白天或晚上，市民都可以到這群無名英雄默默在街道打掃的身影，從惡劣的下水道、水溝到路面整潔維護，辛苦維護市容，也協助環保局在相關環境清潔及資源回收資源屢獲佳績。

郭憲平指出，劉威德在清潔隊服務14年，能在沒人看到的地方，悍拒不義之財，更顯難能可貴，因此特別表揚劉員等7名位廉潔楷模隊員，以及表揚30名績優與優良清潔隊員，首度邀請25位拾荒個體業者與會慶祝，感謝他們對環保的貢獻。

(中時 )